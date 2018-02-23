Китайский клуб приготовил щедрое предложение для Фернандо Торреса

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Китайский клуб приготовил щедрое предложение для Фернандо Торреса

Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес в ближайшее время может стать игроком "Далиан Ифан", сообщает AS.

По сведениям издания, китайский клуб готов платить 33-летнему футболисту 15 миллионов евро в год.

Торрес вполне может согласиться на переход в "Далиан Ифан", так как он не входит в планы главного тренера "матрасников" Диего Симеоне. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года. | http://soccernews.ru

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