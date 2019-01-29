Китайский клуб пытается купить нападающего "Баварии"

Теги бавария мюнхентянцзин тедасандро вагнертрансферы

Китайский клуб пытается купить нападающего "Баварии"

"Тяньцзинь Теда" пытается купить нападающего "Баварии" Сандро Вагнера, сообщает Bild.

По сведениям издания, китайский клуб предложил за 31-летнего немца около 5 миллионов евро, однако мюнхенцев такие условия не устроили.

Самому футболисту "Тяньцзинь Теда" готова платить солидную зарплату. Срок предлагаемого контракта - два года.

"Бавария" приобрела Вагнера у "Хоффенхайма" в декабре 2017 года за 13 миллионов евро. С тех пор форвард сыграл за "Рекордмастер" 30 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Роббен получил предложение из Японии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

"Челси" может усилиться основным хавбеком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 48
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 42
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 39
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 31
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 28
7 Герта Герта 19 28
8 Вольфсбург Вольфсбург 19 28
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 27
10 Майнц 05 Майнц 05 19 27
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 26
12 Шальке Шальке 19 22
13 Фрайбург Фрайбург 19 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 19 21
15 Аугсбург Аугсбург 19 15
16 Штутгарт Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 19 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов