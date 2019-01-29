Китайский клуб пытается купить нападающего "Баварии"

"Тяньцзинь Теда" пытается купить нападающего "Баварии" Сандро Вагнера, сообщает Bild.

По сведениям издания, китайский клуб предложил за 31-летнего немца около 5 миллионов евро, однако мюнхенцев такие условия не устроили.

Самому футболисту "Тяньцзинь Теда" готова платить солидную зарплату. Срок предлагаемого контракта - два года.

"Бавария" приобрела Вагнера у "Хоффенхайма" в декабре 2017 года за 13 миллионов евро. С тех пор форвард сыграл за "Рекордмастер" 30 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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