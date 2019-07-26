Китайский клуб пытается переманить защитника "Интера"
Защитник миланского "Интера" Миранда может уже этим летом оказаться в Китае, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, над трансфером 34-летнего бразильца работает "Цзянсу Сунин". Детали возможной сделки пока неизвестны.
Контракт футболиста с "нерадзурри" истекает через год. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Миранда сыграл за "Интер" 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|О
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|Аталанта
|38
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|4
|Интер Милан
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|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
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|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
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|43
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|СПАЛ
|38
|42
|14
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|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
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|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
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|Кьево
|38
|17