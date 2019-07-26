Китайский клуб пытается переманить защитника "Интера"

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Китайский клуб пытается переманить защитника "Интера"

Защитник миланского "Интера" Миранда может уже этим летом оказаться в Китае, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, над трансфером 34-летнего бразильца работает "Цзянсу Сунин". Детали возможной сделки пока неизвестны.

Контракт футболиста с "нерадзурри" истекает через год. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Миранда сыграл за "Интер" 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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