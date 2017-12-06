Китайский клуб сделал предложение "Барселоне" по Маскерано

Теги барселонахавьер маскерано

Китайский клуб сделал предложение "Барселоне" по МаскераноОдин из китайских клубов сделал предложение каталонской "Барселоне" по ее защитнику Хавьеру Маскерано.

Как информирует El Mundo Deportivo, за 33-летнего бека неназванный азиатский покупатель готов заплатить 5 миллионов евро. Сам аргентинец уже уведомил руководство "сине-гранатовых", что он готов рассмотреть вариант со своим переездом в Китай.

Напомним, Месси прокомментировал решение Маскерано покинуть "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов