Китайский клуб сделал предложение "Барселоне" по Маскерано

Один из китайских клубов сделал предложение каталонской "Барселоне" по ее защитнику Хавьеру Маскерано.

Как информирует El Mundo Deportivo, за 33-летнего бека неназванный азиатский покупатель готов заплатить 5 миллионов евро. Сам аргентинец уже уведомил руководство "сине-гранатовых", что он готов рассмотреть вариант со своим переездом в Китай.

Напомним, Месси прокомментировал решение Маскерано покинуть "Барселону". | soccernews.ru