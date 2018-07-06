Китайский клуб включился в борьбу за Дзюбу

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Китайский клуб включился в борьбу за Дзюбу

Здорово проявивший себя на ЧМ-2018 форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба привлёк внимание ещё одного клуба.

Как сообщают российские СМИ, на 29-летнего футболиста нацелился китайский "Гуанчжоу Эвергранд", который готов предложить нападающему финансово привлекательные условия личного контракта.

Ранее стало известно, что за Дзюбу также намерен побороться английский "Кардифф Сити". | http://soccernews.ru

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