Китайский старт французского сезона: ПСЖ и "Монако" в Шэньчжэне сразятся за Суперкубок страны

ПСЖ – "Монако"

Стадион: "Спортивный центр Универсиады Шеньчженя" (Шэньчжэнь, Китай)

Начало матча: 15:00

Сегодня в 15:00 официально откроется новый футбольный сезон во Франции. ПСЖ и "Монако" – золотой и серебряный призеры прошлого сезона сойдутся в битве за первый французский трофей этого года. Особенностью данной встречи является то, что противостояние состоится в Китае, на стадионе, построенном специально для Универсиады 2011 года. Факт того, что национальный трофей разыгрывается за пределами страны, доказывает, что встреча должна получится в первую очередь выставочной: ведущие клубы Франции прорекламируют себя на Востоке (ПСЖ уже сделал это в Сингапуре на Международном кубке чемпионов), а Лига 1 таким образом надеется на дополнительные продажи своих телеправ. Такая традиция сохраняется уже 10 сезонов подряд.

Как ПСЖ, так и "Монако" входят в сезон немного обновленными. Особенно это касается "монегасков". Летом клуб покинули ведущие игроки – Лемар и Фабиньо. Зато "Монако" подписал себе аж 14 футболистов, средний возраст которых не превышает 21 года. Тренер "монегасков" Леонарду Жардим заявил, что он будет строить новую команду, которая покажет свой максимум через 2-3 года. Но в составе "Монако" остались и опытные игроки. Никуда не делся Джибриль Сидибе, который, если и в этом сезоне покажет хороший футбол, вполне может уехать в топ-клуб, а также Радамель Фалькао, который, по словам Жардима, в сегодняшнем матче не сыграет. Кроме того, и наш Александр Головин на поле не появится.

У ПСЖ все несколько проще. Клуб не совершал громких покупок (за исключением Буффона) из-за и без того запутанной ситуации с финансовым "фейр-плеем", зато продал Хавьера Пасторе и Юри Берчиче, и, конечно, сменил главного тренера. Теперь с парижанами будет работать Томас Тухель и пока не понятно, как именно будет меняться игра команды. Прогнозируемо, это будет что-то атакующее, ведь так играли его бывшие команды, а теперь немец имеет в своем распоряжении Кавани, Мбаппе, а главное – Неймара, который днем ранее присоединился к ПСЖ после "мундиальных" каникул.

Состав на матч Суперкубка предугадать совсем невозможно, ведь, как намекнул главный тренер парижан, некоторые лидеры могут не сыграть сегодня! Что ж, будем смотреть по ходу. Конечно, первая игра сезона не даст понять всей глубины замысла Тухеля, но хотя бы намекнет в каком направлении команда будет развиваться дальше.

В историческом аспекте "Монако" намного успешней ПСЖ. В 85 матчах между этими командами были зафиксированы 41 победа "монегасков", 19 триумфов парижан и 25 ничьих. Кстати говоря, 4 из 19 побед ПСЖ добил в последние 3 года. Что касается Суперкубка, то тут явное преимущество у парижан. Футболисты со столицы Франции 7 раз выигрывали этот трофей и являются второй командой страны по количеству побед в первой встрече нового сезона. Чаще Суперкубок выигрывал только "Лион" – 8 раз. У "Монако" статистика куда скромнее – 4 Суперкубка, последний из которых был выигран аж в 2000 году, когда этот трофей еще разыгрывался в пределах Франции. Хороший стимул, чтобы сломить сегодняшний натиск ПСЖ.

Интересные факты перед противостоянием ПСЖ и "Монако"

Последние 5 Суперкубков Франции неизменно выигрывал ПСЖ.

Последний раз ПСЖ проигрывал в матче за Суперкубок Франции в 2010 году. Тогда парижане уступили "Марселю" по пенальти.

ПСЖ является второй командой, после "Лиона", по количеству сыгранных матчей за Суперкубок – 11 встреч.

Последний раз "Монако" выигрывало Суперкубок Франции в 2000 году.

В последнем матче между ПСЖ и "Монако" парижане выиграли с унизительным для "монегасков" счетом 7:1.

ПСЖ выиграл 3 последние встречи против "Монако".

Суперкубок Франции 2018 станет вторым, который проходит в Китае, и десятым подряд за пределами Франции.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Буффон – Менье, Силва, Маркиньос, Курзава – Диарра, Рабьо, Вератти – Неймар, Кавани, Ди Мария

"Монако": Субашич – Пьер-Габриэль, Жемерсон, Глик, Жорже – Тилеманс, Алуху, Пеле – Бальде, Лопеш, Йоветич.

Прогноз на матч

Первый матч сезона всегда непредсказуемый, но в данном матче преимущество ПСЖ уж слишком очевидно. "Монако" очень сильно обновился, плюс на поле китайского стадиона не выдут Головин и Фалькао. А вот ПСЖ готовится к встрече почти в полном составе, и хоть Тухель и намекает на отсутствие некоторых лидеров, скорее всего, именно ПСЖ отпразднует победу завтра. Не факт, что команды раскатают очень результативный матч, но 2 гола в исполнении парижан ожидать стоит. Ориентировочный счет – 2:1 в пользу ПСЖ.

Букмекеры считают явным фаворитом встречи ПСЖ. Победа парижан оценивается в коэффициент 1,7, в то время как триумф "монегасков" в 3 раза менее вероятен – 5,25. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 4,4 раза.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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