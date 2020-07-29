ЦСКА повторил попытку трансфера Карраскаля
ЦСКА по-прежнему заинтересован в покупке хавбека "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаля.
Как сообщает ESPN, "армейцы" направили аргентинскому клубу новое предложение по трансферу 22-летнего колумбийца. Напомним, что "Ривер Плейт" просит за игрока 8,5 миллиона евро.
Отметим, что "Ривер Плейту" принадлежат 90 процентов прав на Карраскаля. Кроме того, клуб должен выплатить за него 2,5 миллиона евро "Карпатам".
В этом сезоне Карраскаль провел 10 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.
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