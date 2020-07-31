"Спартак" вскоре объявит о трансфере Урунова

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов близок к переходу в "Спартак".

По сведениям "Спорт-Экспресс", московский клуб в ближайшее время должен объявить о трансфере 19-летнего игрока.

Напомним, что "Спартак" заплатит за футболиста два миллиона евро.

Урунов перешел в "Уфу" в 2019 году. За это время он провел 10 матчей в РПЛ.

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