"Спартак" вскоре объявит о трансфере Урунова
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов близок к переходу в "Спартак".
По сведениям "Спорт-Экспресс", московский клуб в ближайшее время должен объявить о трансфере 19-летнего игрока.
Напомним, что "Спартак" заплатит за футболиста два миллиона евро.
Урунов перешел в "Уфу" в 2019 году. За это время он провел 10 матчей в РПЛ.
Читайте также: Кокорин определился с игровым номером в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА отказался от трансфера Уремовича из-за финансовых запросов "Рубина"
-
Президент "Хетафе" поддержал Бартомеу касательно лояльности арбитров к "Реалу"
-
"Спартак" вскоре объявит о трансфере Урунова
-
"Сочи" близок к подписанию Юсупова
-
Президент "Наполи" раскрыл детали трансфера Осимхена
-
Гендиректор "Химок" объяснил увольнение Юрана
-
"Динамо" нацелилось на хорватского хавбека
-
"Аргентинос Хуниорс" отклонил предложение ЦСКА по Вере
-
Газизов иронично отреагировал на слова Юрана о своем увольнении
-
Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА
-
Переговоры "Локомотива" о трансфере Камано находятся на грани срыва
-
Юран рассказал, по чьему указанию его уволили из "Химок"
-
Семак прокомментировал продление контрактов с Жирковым и Кержаковым
-
Дибала признан лучшим игроком Серии А в июле
-
"Химки" уволили главного тренера Юрана
-
"Бавария" в товарищеском матче победила "Марсель"
-
"Боруссия" определилась с ещё одним кандидатом на замену Санчо
-
Семак рассказал, когда Ловрен может дебютировать за "Зенит"
-
"Локомотив" нацелился на экс-защитника "Челси"
-
Болельщики "Реала" выбрали лучшего игрока команды в сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22