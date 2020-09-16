Моуринью просит "Тоттенхэм" подписать Доста

Теги тоттенхэмайнтрахт франкфуртжозе моуриньюбас дост

Моуринью просит "Тоттенхэм" подписать Доста

Нападающий "Айнтрахта" Бас Дост попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает The Guardian, в подписании 31-летнего голландца заинтересован наставник "шпор" Жозе Моуринью, который хочет найти сменщика для Харри Кейна.

Отмечается, что "Айнтрахт" готов отпустить игрока за 5,5 миллиона евро, однако "Тоттенхэм" заинтересован в аренде футболиста.

В прошлом сезоне Дост провел 31 игру, в которых отметился 11 голами и 3 ассистами.

Читайте также: "Тоттенхэм" нацелился на форварда "Трабзонспора". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

А если бы Месси ушел? Выделяем 5 игроков, которые могли бы заменить аргентинца в "Барселоне"

А если бы Месси ушел? Выделяем 5 игроков, которые могли бы заменить аргентинца в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов