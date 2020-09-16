Моуринью просит "Тоттенхэм" подписать Доста

Нападающий "Айнтрахта" Бас Дост попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает The Guardian, в подписании 31-летнего голландца заинтересован наставник "шпор" Жозе Моуринью, который хочет найти сменщика для Харри Кейна.

Отмечается, что "Айнтрахт" готов отпустить игрока за 5,5 миллиона евро, однако "Тоттенхэм" заинтересован в аренде футболиста.

В прошлом сезоне Дост провел 31 игру, в которых отметился 11 голами и 3 ассистами.

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