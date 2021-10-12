Молодежная сборная России разгромила Литву в матче отбора Евро-2023 (U21)
Фото: сайт РФС
В рамках 4-го тура квалификации Евро-2023 (U21) молодежная сборная России разгромила Литву.
Россия идет в группе на втором месте, имея одинаковое количество очков с Испанией. Однако у испанцев есть игра в запасе.
Литва U21 - Россия U21 0:3
Голы: Тюкавин, 65 - 0:1, Узела (аг), 67 - 0:2, Тюкавин, 71 - 0:3.
Россия: Бориско, Прохин, Литвинов (Кузьмичев, 85), Степанов, Боженов, Умяров (к) (Сулейманов, 64), Марадишвили (Кравцов, 75), Пруцев, Мухин, Хлусевич (Классен, 85), Тюкавин (Игнатов, 85).
Литва: Урбиетис, Паулаускас, Армалас, Жебраускас, Янсонас, Калинаускас, Раманаускас, Узела (к), Титас Милашус, Петкявичус, Зубаускас.
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