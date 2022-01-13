"Эвертон" объявил об аренде форварда "Астон Виллы"

Фото: сайт "Эвертона"

Форвард "Астон Виллы" Ануар Эль-Гази перебрался в "Эвертон".

"Ириски" арендовали 26-летнего игрока до конца текущего сезона. Футболист будет играть под 34-м номером.

В этом сезоне на счету Эль-Гази три гола и три результативные передачи в 12 играх.

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