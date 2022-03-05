Кларенс Зеедорф принял ислам

Фото инстаграм Кларенса Зеедорфа

Известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф стал мусульманином.

45-летний тренер официально принял ислам, однако решил не менять своё имя.

"Спасибо за все приятные сообщения в честь моего присоединения к мусульманской семье. Я очень рад присоединиться ко всем братьям и сестрам по всему миру, особенно к моей обожаемой [жене] Софии, которая научила меня более глубокому смыслу ислама. Я буду продолжать носить имя, данное мне моими родителями! Посылаю всю свою любовь каждому в мире", - написал Зеедорф в инстаграме.

В ходе игровой карьеры экс-полузащитник выступал за "Аякс", "Сампдорию", "Реал", "Интер", "Милан" и "Ботафого". Будучи наставником, он возглавлял "Милан", "Шэньчжэнь", "Депортиво" и сборную Камеруна.

Не пропустите: "Актобе" бесплатно подписал экс-игрока сборной России. | http://soccernews.ru