Кларенс Зеедорф принял ислам
Фото инстаграм Кларенса Зеедорфа
Известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф стал мусульманином.
45-летний тренер официально принял ислам, однако решил не менять своё имя.
"Спасибо за все приятные сообщения в честь моего присоединения к мусульманской семье. Я очень рад присоединиться ко всем братьям и сестрам по всему миру, особенно к моей обожаемой [жене] Софии, которая научила меня более глубокому смыслу ислама. Я буду продолжать носить имя, данное мне моими родителями! Посылаю всю свою любовь каждому в мире", - написал Зеедорф в инстаграме.
В ходе игровой карьеры экс-полузащитник выступал за "Аякс", "Сампдорию", "Реал", "Интер", "Милан" и "Ботафого". Будучи наставником, он возглавлял "Милан", "Шэньчжэнь", "Депортиво" и сборную Камеруна.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14