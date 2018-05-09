Классическая победа с рекордом: "Ман Сити" разбирается с "Брайтоном"

Уже решившие свои задачи "Манчестер Сити" и "Брайтон" встречались в рамках перенесенного матча 31-го тура английской Премьер-лиги на "Этихаде". Хозяева поля преследовали в этом поединке две цели: во-первых, им нужна была победа – "горожане" еще имеют шанс установить рекорд Лиги по количеству выигранных матчей за сезон. Во-вторых, команда Пепа Гвардиолы уже в этом поединке могла установить рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей за сезон. Для этого "Сити" нужно было дважды огорчить ворота соперника, а "Брайтон", конечно же, ставил цель помешать чемпиону сделать это.

Манкунианцы сразу же завладели мячом, но до опасных моментов дело не доходило. И вот на 16-й минуте "Манчестер Сити" удается быстрая контратака. Сане протащил мяч по центру, а затем выдал шикарный разрезающий пас на Данило. Бразилец выскочил один на один с вратарем соперника и технично отправил мяч в дальний нижний угол – 1:0.

Однако гости, ничего создавшие до того, довольно неожиданно сравняли счет спустя пять минут. Последовала подача справа на дальнюю, куда устремился Прёппер, оттуда он набросил мяч на другую сторону ворот, прямо на голову Леонардо, который поразил пустой угол – 1:1.

Гол явно помог "Брайтону" прийти в себя и такого тотального преимущества по владению мячом у манкунианцев уже не наблюдалось. Тем не менее, хозяева продолжали активничать у ворот "чаек" и вполне справедливо наиграли на второй гол.

Правда до этого могли забивать Жезус и Сане. Первый замыкал прострел от Туре на ближней – мяч просвистел над девяткой. Второй с левого фланга сместился в центр, вышел на ударную позицию, но переиграть Райана не смог.

А на 34-й минуте "горожане" добились своего. Результативную атаку начал Венсан Компани, который протащил мяч вперед через центральную зону, а в итоге Фернандиньо нашел на левом фланге Лероя Сане, тот прострелил в штрафную, Габриэл Жезус проскочил мимо мяча, зато тут как тут оказался Бернарду Силва, который технично выстрелил точно в угол – 2:1.

Второй тайм начался игрой на встречных курсах. Было заметно, что гости не оставили надежд отобрать очки у манкунианцев. Нельзя сказать, что "Брайтон" превосходил в чем-то хозяев поля, но в атаку ходил регулярно. Так на исходе часа игры у "чаек" был реальный шанс сравнять счет. После прострела слева в штрафную во вратарской Браво возникла сумятица, по итогам которой мяч отлетел к Кноккару. Тот бил с пяти метров практически расстреливая голкипера "Манчестер Сити", но сфера улетела чуть выше ворот.

Решив не испытывать судьбу, "горожане" все же активизировались к середине тайма и на 72-й минуте были вознаграждены за усилия. Гюндоган быстро разыграл угловой, отпасовав мяч на подключившегося Сане. А тот мгновенно простелил на линию штрафной, игроки же "Брайтона" не успели накрыть Фернандиньо. В итоге удар бразильца в ближний угол застал врасплох Райана – 3:1.

Крис Хьютон сразу же отреагировал на пропущенный гол, сделав две замены. Но изменить ход игры наставник "чаек" уже не смог. Уж очень уверенно играли "горожане" в концовке встречи, доведя матч до заслуженной победы.

Отдельно стоит отметить усилия Яя Туре, который очень хотел забить в последнем матче за "Сити". Но в одном из эпизодов отличиться ивуарийцу помешал Райан. Также дубль мог оформить Данило, но его пушечный удар достиг лишь каркаса ворот "Брайтона".

"Манчестер Сити" – "Брайтон" – 3:1

Голы: Данило, 16 – 1:0. Леонардо, 20 – 1:1. Бернарду Силва, 34 – 2:1. Фернандиньо, 72 – 3:1.

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Компани, Ляпорт, Зинченко (Менди, 76), Фернандиньо, Туре (Нмеча, 86), Гюндоган, Сане, Бернарду Силва, Жезус (Диас, 83).

"Брайтон": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс, Прёппер, Кноккарт, Искьердо (Марч, 79), Гросс (Кайал, 73), Леонардо (Локадия, 73).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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