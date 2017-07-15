Классика украинского жанра: "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок в Одессе

"Шахтер" – "Динамо" Киев

Стадион: "Черноморец" (Одесса)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Вслед за открытием чемпионата России стартует и украинская Премьер-Лига, которая по старой доброй традиции возьмет начало с принципиальнейшей битвы непримиримых соперников донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Командам уже в третий раз подряд предстоит оспорить Суперкубок на берегу Черного моря в Одессе на местном стадионе "Черноморец". В прошлом году трофей подняли над головой футболисты столичного клуба, а в позапрошлом – донецкого.

Прошлый сезон оказался более удачливым для "Шахтера". Паулу Фонсека в первый год пребывания во главе "горняков" сделал "золотой" дубль, выиграв чемпионат и Кубок Украины. Киевляне же в обоих случаях вынуждены были довольствоваться "серебром". После провальной кампании стан "Динамо" покинул главный тренер Сергей Ребров, а на замену ему пришел очередной наставник с динамовским сердцем Александр Хацкевич. Под проводом белорусского специалиста "бело-синие" провели шесть контрольных игр, которые проходили на сборах в Австрии и в пяти из них одержали победу. "Оранжево-черные" обошлись пятью предсезонными спаррингами в Германии, где в двух последних встречах донецкий клуб не смог забить ни одного гола в ворота соперника, а в заключительном даже уступил скромному "Шарлеруа" из Бельгии.

По понятным причинам на трансферном рынке обе команды были малоактивны. "Динамовцы" приобрели польского защитника Томаша Кендзёру из "Леха". Ну а в остальном прибегли к возвращению своих блудных сыновей, которые скитались по арендам. На предстоящий сезон заявлены Арем Кравец, Дмитрий Хлёбас, Жуниор Мораес, Дьемерси Мбокани и Олег Гусев. "Шахтер" также подписал лишь одного игрока, еще в апреле заключив контракт с грузинским оборонцем Давидом Хочолавой. Также, по мнению Фонсеки, уже созрел для выступлений за первую команду Иван Петряк, вернувшийся из луганской "Зари".

Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Динамо":

"Шахтер" и "Динамо" провели 9 очных встреч в борьбе за Суперкубок и по 2 раза добивались победы в основное время. Разница мячей: 11–11. Сразу 5 поединков завершились вничью: в этом случае победитель определялся в серии пенальти, где перевес на стороне киевлян – 3:2.

В прошлом году "бело-синие" завоевали Суперкубок благодаря лучше реализации серии послематчевых одиннадцатиметровых.

"Шахтер" – семикратный обладатель Суперкубка Украины, "Динамо" – шестикратный.

Предстоящий поединок станет для донецкого клуба юбилейным 50 под руководством Паулу Фонсеки.

Ориентировочные составы на игру:

Шахтер: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Феррейра

Динамо: Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Ярмоленко, Мбокани

Прогноз на матч "Шахтер" – "Динамо":

Несмотря на все оговорки очень сложно наверняка спрогнозировать победителя в матче за Суперкубок Украины. На бумаге – фаворит "Шахтер" и это понятно. Опыт, сыгранность высокое индивидуальное мастерство футболистов – все в пользу дончан. Но, как знать, что подготовит "Динамо" с их новоиспеченным главным тренером. Главное преимущество киевлян – непредсказуемость и мотивация.

Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе "горняков", о чем свидетельствует коэффициент 1.86. В то время, как победу "бело-синих" специалисты дают "жирные" 4.05.

Богдан Архипенко

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