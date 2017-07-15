Классика украинского жанра: "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок в Одессе
"Шахтер" – "Динамо" Киев
Стадион: "Черноморец" (Одесса)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
Вслед за открытием чемпионата России стартует и украинская Премьер-Лига, которая по старой доброй традиции возьмет начало с принципиальнейшей битвы непримиримых соперников донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Командам уже в третий раз подряд предстоит оспорить Суперкубок на берегу Черного моря в Одессе на местном стадионе "Черноморец". В прошлом году трофей подняли над головой футболисты столичного клуба, а в позапрошлом – донецкого.
Прошлый сезон оказался более удачливым для "Шахтера". Паулу Фонсека в первый год пребывания во главе "горняков" сделал "золотой" дубль, выиграв чемпионат и Кубок Украины. Киевляне же в обоих случаях вынуждены были довольствоваться "серебром". После провальной кампании стан "Динамо" покинул главный тренер Сергей Ребров, а на замену ему пришел очередной наставник с динамовским сердцем Александр Хацкевич. Под проводом белорусского специалиста "бело-синие" провели шесть контрольных игр, которые проходили на сборах в Австрии и в пяти из них одержали победу. "Оранжево-черные" обошлись пятью предсезонными спаррингами в Германии, где в двух последних встречах донецкий клуб не смог забить ни одного гола в ворота соперника, а в заключительном даже уступил скромному "Шарлеруа" из Бельгии.
По понятным причинам на трансферном рынке обе команды были малоактивны. "Динамовцы" приобрели польского защитника Томаша Кендзёру из "Леха". Ну а в остальном прибегли к возвращению своих блудных сыновей, которые скитались по арендам. На предстоящий сезон заявлены Арем Кравец, Дмитрий Хлёбас, Жуниор Мораес, Дьемерси Мбокани и Олег Гусев. "Шахтер" также подписал лишь одного игрока, еще в апреле заключив контракт с грузинским оборонцем Давидом Хочолавой. Также, по мнению Фонсеки, уже созрел для выступлений за первую команду Иван Петряк, вернувшийся из луганской "Зари".
Интересные факты противостояния "Шахтера" и "Динамо":
"Шахтер" и "Динамо" провели 9 очных встреч в борьбе за Суперкубок и по 2 раза добивались победы в основное время. Разница мячей: 11–11. Сразу 5 поединков завершились вничью: в этом случае победитель определялся в серии пенальти, где перевес на стороне киевлян – 3:2.
В прошлом году "бело-синие" завоевали Суперкубок благодаря лучше реализации серии послематчевых одиннадцатиметровых.
"Шахтер" – семикратный обладатель Суперкубка Украины, "Динамо" – шестикратный.
Предстоящий поединок станет для донецкого клуба юбилейным 50 под руководством Паулу Фонсеки.
Ориентировочные составы на игру:
Шахтер: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Феррейра
Динамо: Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Ярмоленко, Мбокани
Прогноз на матч "Шахтер" – "Динамо":
Несмотря на все оговорки очень сложно наверняка спрогнозировать победителя в матче за Суперкубок Украины. На бумаге – фаворит "Шахтер" и это понятно. Опыт, сыгранность высокое индивидуальное мастерство футболистов – все в пользу дончан. Но, как знать, что подготовит "Динамо" с их новоиспеченным главным тренером. Главное преимущество киевлян – непредсказуемость и мотивация.
Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе "горняков", о чем свидетельствует коэффициент 1.86. В то время, как победу "бело-синих" специалисты дают "жирные" 4.05.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Спартак" - "Локомотив" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" впервые в истории выигрывает Суперкубок России
-
"Милан" подтвердил договорённость о трансфере Бонуччи
-
"Барселона" объявила о переходе Семеду
-
Уокер стал игроком "Манчестер Сити"
-
Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"
Лента новостей
-
И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся
-
Классика украинского жанра: "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок в Одессе
-
Каррера: "Ребята заслуженно выиграли этот трофей"
-
Сёмин недоволен судейством в матче со "Спартаком"
-
Промес признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Локомотив"
-
Родриго Кайо близок к переходу в "Зенит"
-
"Галатасарай" претендует на защитника "Севильи"
-
"Эйбар" объявил о трансферах Анхеля и Хордана
-
"Брага" интересуется полузащитником "Зенита"
-
Капустка перешёл в "Фрайбург"
-
Ундер прибыл в расположение "Ромы"
-
"Спартак" – "Локомотив" - 2:1 (обзор)
-
Марсело Гедес стал игроком "Лиона"
-
"Спартак" впервые в истории выигрывает Суперкубок России
-
Мутко: "Многие клубы видят наши перспективы в подходе к лимиту на легионеров"
-
"Зенит" нацелился на хавбека "Индепендьенте"
-
Официально: "Милан" заплатит за Бонуччи 42 миллиона евро
-
Игнашевич пропустит матч с "Анжи"
-
"Уиган" - "Ливерпуль" - 1:1 (обзор)
-
Товарищеские матчи: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уиганом", "Рома" одолела "Словацко"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ворскла
|32
|42
|2
|Сталь Каменское
|32
|41
|3
|Звезда Кропивницкий
|32
|34
|4
|Карпаты Львов
|32
|30
|5
|Днепр Днепропетровск
|31
|22
|6
|Волынь Луцк
|31
|7