Классика УПЛ без турнирной мотивации: "Динамо" принимает "Шахтер"
"Динамо" - "Шахтер"
Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Начало матча: 19:30
Арбитр: Виталий Романов
В последнем туре УПЛ встретятся гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо", вот только эта встреча не будет иметь турнирного значения. "Шахтер" в прошлом туре обыграл "Верес" и стал недосягаемым, выиграв золотые медали 11-й раз в своей истории.
"Динамо" же как ни старалось, догнать "горняков" не смогло. Вполне возможно, что решающим фактором в проигрыше золотых медалей станет отказ киевлян в августе ехать в Мариуполь. "Динамо" присудили техническое поражение, а уже в апреле команде все равно пришлось сыграть на стадионе "Ильичевец", поэтому в целом в отказе не было никакого смысла. "Динамо" не стало идти до конца, поменяло свою позицию, но три очка уже никто не вернет. Если бы киевляне изначально сыграли в Мариуполе и выиграли ту игру, матч с "Шахтером" мог бы стать "золотым". А так, выиграв у "Шахтера" два матча и один завершив вничью, киевская команда все равно стала второй. Нельзя сказать, что другие коллективы подтянулись, стали давать бой лидерам и чемпионат стал ровнее. В УПЛ все также есть две команды и все остальные, хотя раньше в Украине действительно чемпионом с огромной долей вероятности становился тот, кто выиграл очное противостояние. Завоевать золото, проиграв два матча своему основному сопернику, было невозможно.
"Динамо" подвела неудачная серия из пяти матчей. Она началась в конце сентября и продолжалась весь октябрь. В эту серию вошли четыре ничьи (с "Вересом", "Зарей", "Карпатами", "Шахтером"), а также одно поражение от "Черноморца", который в итоге занял последнее место в чемпионате. Одесский клуб за сезон выиграл только пять игр. "Шахтер" играл стабильнее, хотя в концовке сезона вымучивал победы, выигрывая с минимальным счетом (три последних матча).
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 83 игры: 32 победы у "Шахтера", 28 – у "Динамо", 23 ничьи.
"Шахтер" в этом сезоне выиграл у "Динамо" в Кубке и Суперкубке, но в чемпионате не побеждал в четырех последних матчах (три поражения и одна ничья).
Матч против "Шахтера" станет последним для Олега Гусева в футболке "Динамо".
Ориентировочные составы:
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Кадар, Гусев, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Гармаш, Беседин.
"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Петряк, Дентиньо, Кайоде.
Прогноз на матч "Динамо" – "Шахтер"
"Шахтер" уже стал чемпионом, мотивации особой нет, к тому же лидеры команды Тайсон, Фред и Феррейра не сыграют в последнем туре, также пропустят игру Ордец и Кривцов. "Динамо" же играет дома, им стоит порадовать болельщиков победой над принципиальным соперником, даже если она ничего не даст.
Букмекеры предлагают на победу "Шахтера" коэффициент 2.25, на "Динамо" – 3.10, на ничью – 3.50.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|31
|46
|4
|Заря Луганск
|31
|43
|5
|Мариуполь
|31
|38
|6
|Верес Ровно
|31
|34