Классика: в "Спартаке" приняли громкое решение по игровой форме на следующий сезон

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Классика: в "Спартаке" приняли громкое решение по игровой форме на следующий сезон

В сезоне-2019/20 на форме московского "Спартака" вновь появится классическая горизонтальная белая полоса, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство "красно-белых" уже утвердило новый дизайн формы.

Стоит отметить, что в форме с полосой "Спартак" играл на Кубке "Матч Премьер", но в чемпионате и еврокубках команда играла в экипировке без нее.

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