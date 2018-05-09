Классика жанра: "Ювентус" сразится с "Миланом" в финале Кубка Италии
"Ювентус" – "Милан"
Стадион: "Олимпико" (Рим)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Антонио Дамато
Насыщенная программа среды будет представлена и на Апеннинах. В Риме на "Стадио Олимпико" без пяти минут чемпион страны "Ювентус" сразится с "Миланом" в финале Кубка Италии. Вывеска очень заманчивая, особенно для тех, кто не следит за Серией А последние лет семь. К сожалению, "россонери" - уже давно не соперник для "бьянконери", в том числе и в кубковых соревнованиях. Да и в целом, Кубок страны – это не тот турнир, в котором успешно выступает миланский гранд. В последний раз команда триумфовала в нем еще в славные времена при Карло Анчелотти в 2003 году, а за эти 15 лет до финала добиралась линь однажды – два года назад уступила "старой синьоре".Что "Юве", что "Милан" традиционно начали свой путь со стадии 1/8 финала. "Россонери" без проблем разгромили "Верону", в то время как туринцы справились с "Дженоа", одолев генуэзцев со счетом 2:0. В четвертьфинале команды сошлись со своими принципиальнейшими оппонентами – соседями по городу. И если подопечные Массимилиано Аллегри прогнозируемо и достаточно хладнокровно выбили "Торино", то ребята Дженнаро Гаттузо лишь в экстра-тайме в дерби с "Интером" выгрызли победу. Полуфинал складывался с двух встреч и здесь снова труднее было миланцам. 180 минут и два дополнительных тайма не хватило ни "Милану, ни "Лацио", чтобы забить хотя бы один гол, и все решилось в серии пенальти, где удача улыбнулась "россонери". "Старая синьора" же дважды минимально обыграла "Аталанту" и таким образом вышла в свой четвертый финал Кубка Италии кряду.Здорово, что в преддверии матча не приходится говорить о каких-то серьезных кадровых проблемах. Безусловно, дисквалифицированный ветеран "Юве" Джорджо Кьеллини – это потеря, но, честно говоря, против нынешнего "Милана" вполне себе хватит и Бенатии с Барцальи, как пара центральных защитников.
Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Милана":
"Ювентус" – самый титулованный клуб не только в чемпионате, но и в Кубке Италии. На счету "старой синьоры" 12 титулов против всего пяти у "Милана".
"Милан" наряду с "Торино" и "Ромой" рекордные восемь раз уступал в финале Кубка Италии. В последний раз неудача настигла "россонери" два года назад, в решающем матче миланисты как раз-таки не справились с туринцами.
Любопытно, но в рамках Кубка Италии "Милан" ни разу не побеждал "Ювентус". В 12 встречах "зебры" одержали семь побед, при пяти ничьих.
Ориентировочные составы на игру:
Ювентус: Буффон, Куадрадо, Барцальи, Бенатиа, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин
Милан: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Локателли, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Кутроне
Прогноз на матч "Ювентус" – "Милан":
Пренебрегать футбольным постулатом, который гласит, что в финале может победить, кто угодно и шансы всегда равны, никто не собирается. Но в этом случае отрицать очевидное довольно сложно.
"Ювентус" является фаворитом у букмекеров, о чем свидетельствует коэффициент 1.85. В то время как выигрыш "Милана" в среднем оценивается в 4.8.
Богдан Архипенко
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