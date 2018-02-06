Классный автогол из чемпионата ОАЭ

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Классный автогол из чемпионата ОАЭ

В матче чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Джазира" дома победила "Аль-Дафру" со счетом 3:1.

Особенно красивым получился гол защитника гостей Яссера Аль-Джунейби, который отправил мяч в собственные ворота.

Видео: Отличный автогол дальним ударом.

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комментарии
Израиль

шикарнейший гол!))))

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