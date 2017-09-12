Классный гол английского форварда в чемпионате Финляндии

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Классный гол английского форварда в чемпионате Финляндии

В матче 26-го тура чемпионата Финляндии против СИК на своем поле обыграл ВПС со счетом 2:1.

Один из голов в этой встрече на счету нападающего хозяев Билли Айонса. Форвард принял мяч на грудь и не опуская его на землю, нанес отличный удар из-за пределов штрафной площади.

Видео: Отличный гол форварда.

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