Классный гол Асенсио в ворота "Лас-Пальмаса"

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал" играет с "Лас-Пальмасом".

Один из мячей в этом поединке забил полузащитник королевского клуба Марко Асенсио, который отличился дальним ударом.

Видео: Гол Асенсио.

В этом сезоне 21-летний Асенсио провел за "Реал" 17 матчей и забил 7 голов.

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