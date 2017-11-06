Классный гол Асенсио в ворота "Лас-Пальмаса"

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Классный гол Асенсио в ворота "Лас-Пальмаса"

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал" играет с "Лас-Пальмасом".

Один из мячей в этом поединке забил полузащитник королевского клуба Марко Асенсио, который отличился дальним ударом.

Видео: Гол Асенсио.

В этом сезоне 21-летний Асенсио провел за "Реал" 17 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: Асенсио беспокоится из-за своего положения в "Реале". | http://soccernews.ru

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