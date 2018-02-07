Классный гол Кокорина на тренировке "Зенита" ударом "ножницами"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Классный гол Кокорина на тренировке "Зенита" ударом "ножницами"

"Зенит" продолжает подготовку ко второй части сезона.

На одной из тренировок красивый гол забил нападающий петербургского клуба Александр Кокорин.

Видео: Гол Кокорина "ножницами".

В этом сезоне 26-летний Кокорин провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах и забил 18 голов.

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