Классный гол Патрика Клюйверта за сборную звезд

Сборная мировых звезд провела товарищеский поединок с легендами Иордании.

Матч завершился вничью 3:3 и один из голов звезд на счету известного голландского нападающего Патрика Клюйверта.

Видео: Гол Клюйверта.

Ex-director PSG Patrick Kluivert R2 shot 61' (Friendly): JOR 3-3 World All star. pic.twitter.com/6HTxWqKYhv — Футбол Франции (@Franceball) 8 сентября 2017 г.

41-летний форвард забил последний гол в матче на 61-й минуте.

Стоит отметить, что за звезд также играли Эдгар Давидс, Хавьер Дзанетти, Марко Матерацци, Ривалдо и Робер Пирес.

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