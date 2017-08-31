Классный гол Роналду в ворота Фарерских островов
В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Португалия играет с Фарерскими островами.
На третьей минуте матча счет ударом боковыми ножницами открыл нападающий португальцев Криштиану Роналду.
Видео: Прекрасный удар Роналду.
VIDEO: Cristiano with a GOLAZO!!! [@WellDoneManny] pic.twitter.com/MiyyvGlJ4y— SocialRMadrid (@SocialRMadrid) 31 августа 2017 г.
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