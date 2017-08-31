Классный гол Роналду в ворота Фарерских островов

Теги португалиякриштиану роналду

Классный гол Роналду в ворота Фарерских островов

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Португалия играет с Фарерскими островами.

На третьей минуте матча счет ударом боковыми ножницами открыл нападающий португальцев Криштиану Роналду.

Видео: Прекрасный удар Роналду.

 

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