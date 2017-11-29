Классный гол Янга шокировал Моуринью

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях играет с "Уотфордом".

Дважды в этом поединке отличился защитник манкунианцев Эшли Янг.

Видео: Отличный удар Янга.

Один из голов футболист забил прямым ударом со штрафного.

Стоит отметить, что такого удара от Янга не ожидал даже главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью.

Видео: Реакция Моуринью на гол Янга.

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