Классный гол Янга шокировал Моуринью

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Классный гол Янга шокировал Моуринью

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях играет с "Уотфордом".

Дважды в этом поединке отличился защитник манкунианцев Эшли Янг.

Видео: Отличный удар Янга.

Один из голов футболист забил прямым ударом со штрафного.

Стоит отметить, что такого удара от Янга не ожидал даже главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью.

Видео: Реакция Моуринью на гол Янга.

Не пропустите: Янг сделал первый дубль в Премьер-лиге с 2006 года. | http://soccernews.ru

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