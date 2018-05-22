Классный ролик от ВВС к ЧМ-2018: опубликовано видео

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Классный ролик от ВВС к ЧМ-2018: опубликовано видео

ВВС опубликовал трейлер к Чемпионату Мира-2018.

В нем создатели опубликовали футбол из ниток со знаковыми моментами из предыдущих мундиалей.

Видео: Крутой ролик к ЧМ-2018.

 

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