Классон: "Что со мной? Пока не знаю, нужно делать снимок"
Хавбек сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон получил травму в матче национальной команды со сборной Испанией (0:3). Футболисту пришлось покинуть поле с помощью медиков.
Ранее сообщалось, что у него, возможно, разрыв передних крестообразных связок колена.
"Очень жаль... Мы проиграли и я получил травму. Спокойного вечера не получилось. Что со мной? Пока не знаю, нужно делать снимок. Пока ситуация нехорошая, я чувствовал, что что-то случилось", - сказал Классон.
27-летний игрок в минувшем сезоне участвовал в 42 матчах за "Краснодар", отметившись 15 голами и 10 ассистами.
А еще: Тренер сборной Швеции - о травме Классона: "Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом"
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|3
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|4
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|2
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|3
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|Группа D
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|4
|10
|2
|Дания
|3
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|2
|4
|4
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|4
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|5
|Гибралтар
|3
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|Группа E
|М
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|2
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|2
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|4
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|4
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|4
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