Классон: "Что со мной? Пока не знаю, нужно делать снимок"

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Классон: "Что со мной? Пока не знаю, нужно делать снимок"

Хавбек сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон получил травму в матче национальной команды со сборной Испанией (0:3). Футболисту пришлось покинуть поле с помощью медиков.

 Ранее сообщалось, что у него, возможно, разрыв передних крестообразных связок колена. 

"Очень жаль... Мы проиграли и я получил травму. Спокойного вечера не получилось. Что со мной? Пока не знаю, нужно делать снимок. Пока ситуация нехорошая, я чувствовал, что что-то случилось", - сказал Классон.

27-летний игрок в минувшем сезоне участвовал в 42 матчах за "Краснодар", отметившись 15 голами и 10 ассистами.

А еще: Тренер сборной Швеции - о травме Классона: "Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом"
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