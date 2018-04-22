Классон: "ЦСКА забил два гола из ничего"

Теги краснодарцска москвавиктор классон

Классон: "ЦСКА забил два гола из ничего"Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды от московского ЦСКА.

"Даже не знаю, сказалось ли как-то отсутствие Федора Смолова. Это был бы тяжелый матч и с ним, и без него. Мы старались удержать преимущество. У ЦСКА даже не было много шансов. Они просто забили два своих гола из ничего", - цитирует 26-летнего хавбека "быков" sport24.ru.

Напомним, ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 26 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Динамо Москва 27 33
11 Ахмат 26 31
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов