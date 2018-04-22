Классон: "ЦСКА забил два гола из ничего"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды от московского ЦСКА.

"Даже не знаю, сказалось ли как-то отсутствие Федора Смолова. Это был бы тяжелый матч и с ним, и без него. Мы старались удержать преимущество. У ЦСКА даже не было много шансов. Они просто забили два своих гола из ничего", - цитирует 26-летнего хавбека "быков" sport24.ru.

Напомним, ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром". | soccernews.ru