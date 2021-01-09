Классон хочет покинуть "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон собирается сменить клубную прописку.
По информации "Матч ТВ", швед отказал "быкам" в продлении контракта, который истекает в июне 2021 года.
Сообщается, что 29-летний футболист хочет поиграть в другом чемпионате, поэтому может уйти летом в качестве свободного агента.
При этом клуб ещё надеется убедить хавбека остаться, обещая ему доступную сумму отступных в новом соглашении - на уровне 5-7 миллионов евро.
Классон выступает за "Краснодар" с января 2017 года, сыграл 114 матчей, забил 38 голов и сделал 27 ассистов.
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