Классон: "Краснодар" намерен выиграть у "Амкара" и уйти на каникулы с хорошим настроением"

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Классон: "Краснодар" намерен выиграть у "Амкара" и уйти на каникулы с хорошим настроением"
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассуждает о предстоящем матче 20-го тура чемпионата России против "Амкара".

"В предыдущей игре с "Ахматом" мы смогли преодолеть себя, соперника и выиграть, уступая 0:2. Эта победа должна дать нашей команде мощный эмоциональный толчок перед заключительным матчем года с "Амкаром". Знаю, что будет непросто, но мы хотим выиграть и уйти на каникулы с хорошим настроением", - приводит слова Классона официальный сайт клуба.

Матч "Амкар" - "Краснодар" состоится 10 декабря в Перми и начнется в 14:00 мск.

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