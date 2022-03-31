Классон объяснил свой уход из "Краснодара"
Фото твиттер "Краснодара"
Хавбек "Копенгагена" Виктор Классон прокомментировал свой уход из "Краснодара".
"Я не видел себя в российском футболе после того, что произошло на Украине, и поэтому договорился с клубом о расторжении контракта. Я очень рад, что теперь у меня есть такая возможность в "Копенгагене", который, конечно, я отлично знаю от многих товарищей по сборной Швеции.
Я с нетерпением жду приезда в Копенгаген и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде стать чемпионами, а затем мы посмотрим, что ждет нас в будущем", - приводит слова Классона сайт "Копенгагена".
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