Классон: "Партнеры по "Краснодару" поздравляют меня после каждого успеха сборной Швеции"



Полузащитник сборной Швеции и "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал победу команды над Швейцарией (1:0) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"Сегодня у Швеции была крутая поддержка. Спасибо огромное болельщикам! Это было очень важно для нас. Осознание победы пришло только после финального свистка – наше преимущество было минимальным и могло произойти все, что угодно. Пока игра не закончилась, я не чувствовал, что мы справились с задачей", - приводят слова Классона российские СМИ.

"Приятно, что партнеры по "Краснодару" поздравляют меня после каждого успеха, но сегодня телефон еще не брал в руки, так что не знаю, кто именно написал", - добавил хавбек.

В 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция сыграет с победителем пары Колумбия - Англия.

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