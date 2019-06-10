Классон получил травму в матче за сборную Швеции

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон был травмирован в отборочном матче Евро-2020 сборной Швеции с Испанией (0:0; перерыв).

В середине первого тайма футболист неудачно упал на газон после фола со стороны Жорди Альбы. Классон не смог продолжать игру и был заменен Якобом Юханссоном.

27-летний футболист играет в составе "Краснодара" с 2017 года. В минувшем сезоне он участвовал в 29 матчах РПЛ, забив 12 голов.

А еще: Жоаозиньо: "Динамо" должен участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы"| http://soccernews.ru