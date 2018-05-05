Классон признан лучшим игроком "Краснодара" в апреле

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон признан лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний швед стал победителем голосования болельщиков, набрав 24,98 процента голосов. Хавбек опередил нападающего Фёдора Смолова (19,65%) и вратаря Андрея Синицына (12,06%).

В апреле Классон сыграл за "Краснодар" 5 матчей и забил 3 гола.

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