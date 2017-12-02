Классон признан лучшим игроком "Краснодара" в ноябре

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон признан лучшим игроком команды по итогам ноября, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний швед стал победителем голосования болельщиков, набрав 35,4 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Фёдора Смолова (29,8%) и Андреаса Гранквиста (10,9%).

Отметим, что в ноябре Классон сыграл за "Краснодар" 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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