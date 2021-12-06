Классон вышел на четвёртое место по числу голевых действий в составе "Краснодара"

Фото твиттер "Краснодара"

Полузащитник Виктор Классон достиг отметки в 69 результативных действий в составе "Краснодара".

В активе шведа 43 забитых мяча и 26 голевых передач за почти пять лет пребывания в клубе РПЛ.

По системе "гол+пас" Классон вышел на четвёртое место в истории "быков", опередив Вандерсона.

Стоит отметить, что 29-летний хавбек провёл за "Краснодар" 147 матчей во всех турнирах.

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