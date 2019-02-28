Классон ярко высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал, что думает о матче команды с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
"На данный момент я мало знаю о том, как сейчас играет "Валенсия". Нам нужно провести несколько теоретических занятий, где тренеры подробно расскажут, как играет наш будущий соперник и на что нужно обратить внимание.
Нас ждет сложный матч с сильной командой. Однако, если мы смогли пройти "Байер", то сможем и "Валенсию". Я думаю, эти команды одинаковы по уровню игры. Но ясно одно: эту команду будет сложно одолеть, но мы это сделаем", - сказал Классон.
Встреча "Валенсия" - "Краснодар" состоится в Испании 7 марта. Ответный матч пройдет в России 14 марта.
А еще: "Бавария" и "Валенсия" поборются за лидера "Аякса"| http://soccernews.ru
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