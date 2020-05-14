Клаттенбург признался в ошибках в финале Лиги Чемпионов 2015/16

Английский арбитр Марк Клаттенбург поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги Чемпионов сезона 2015/16, в котором к работе его судейской бригады были вопросы.

Тогда "Реал" победил "Атлетико" в серии пенальти, а основное время встречи завершилось ничьей 1:1. Счёт открыл Серхио Рамос, находясь в положении вне игры, а после перерыва "матрасники" заработали 11-метровый, с назначением которого были не согласны футболисты "сливочных".

"В той игре "Реал" вышел вперёд в первом тайме благодаря голу из небольшого офсайда. Но свою ошибку мы увидели только в перерыве. В начале второго тайма я назначил пенальти в ворота малридцев за фол Пепе на Фернандо Торресе. Португалец был в ярости и сказал мне на идеальном английском: "Марк, это ни в коем случае не пенальти". Я ответил: "Вашего первого мяча не должно было быть". Это заткнуло его. Люди думают, что две ошибки не образуют правильное решение, но футболисты мыслят именно так. Я знал, что эта фраза заставит его принять ситуацию", - приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.

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