Клаттенбург: "Рой Кин пытался запугивать судей. Думаю, это пошло от Фергюсона"

Английский арбитр Марк Клаттенбург вспомнил, как бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин вёл себя на поле во время матчей.

"Когда он играл, с ним было трудно справиться. Он пытался запугивать судей. Думаю, это пошло от Фергюсона. Я не утверждаю, что "МЮ" влиял на решения судей, но они оказывали давление", - приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.

48-летний Кин выступал за "МЮ" с 1993 по 2005 год и выиграл с командой 17 трофеев.

Не пропустите: Легенда "Манчестер Юнайтед" рассказал, что нужно клубу для борьбы за чемпионство. | http://soccernews.ru