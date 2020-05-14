Клаттенбург: "Рой Кин пытался запугивать судей. Думаю, это пошло от Фергюсона"
Английский арбитр Марк Клаттенбург вспомнил, как бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин вёл себя на поле во время матчей.
"Когда он играл, с ним было трудно справиться. Он пытался запугивать судей. Думаю, это пошло от Фергюсона. Я не утверждаю, что "МЮ" влиял на решения судей, но они оказывали давление", - приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.
48-летний Кин выступал за "МЮ" с 1993 по 2005 год и выиграл с командой 17 трофеев.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18