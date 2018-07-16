Клаттенбург считает, что пенальти в финале ЧМ-2018 было назначено ошибочно

Теги хорватияфранцияиван перишич

Клаттенбург считает, что пенальти в финале ЧМ-2018 было назначено ошибочно

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург считает, что пенальти в ворота сборной Хорватии в финале ЧМ-2018 было назначено ошибочно.

"Руки Перишича были в естественном положении. Движения рукой в сторону мяча не было. Это не пенальти" - цитирует Клаттенбурга The Sun.

Напомним, что в итоге Хорватия проиграла сборной Франции со счётом 2:4.

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