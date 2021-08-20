Клаудиньо назвал позиции, на которых может играть в "Зените"

Фото твиттер "Зенита"

Новичок питерского "Зенита" Клаудиньо Родригес поделился мыслями о том, как его стоит использовать на поле.

"Для меня привычнее выступать в роли атакующего полузащитника, но у меня есть опыт игры и на многих других позициях + и крайнего нападающего, и центрального полузащитника. И в целом - где главный тренер будет готов видеть меня, там я буду выходить на поле и отдавать всего себя", - сказал бразилец.

Клаудиньо заключил с "Зенитом" пятилетний контракт и выбрал себе 11-й игровой номер.

"Сине-бело-голубые" заплатили за новоиспечённого олимпийского чемпиона 12 миллионов евро.

Не пропустите: Клаудиньо рассказал о задачах "Зенита" на сезон в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru