Клаудиньо не сможет сыграть за сборную России
Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен
Бразильский хавбек петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес не сумеет сменить футбольное гражданство.
Как сообщает юридическая компания SILA, при получении российского паспорта игрок не будет иметь возможность играть за сборную страны.
В соответствии с правилами ФИФА, заигранным за сборную той или иной страны считается футболист, который играл в официальных турнирах под эгидой организации или любой конфедерации.
Клаудиньо выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде-2020. А футбольные турниры на Олимпиаде – соревнование, организованное ФИФА.
По этой причине Клаудиньо не имеет права сменить футбольное гражданство и играть за сборную России, а также любой другой страны, кроме Бразилии.
Также не пропустите: Тюкавин высказался своем голе "Спартаку". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Спартаке" рассказали, как идут переговоры с Бакаевым о новом контракте
-
Президент "Урала" назвал беспределом судейство в матче с ЦСКА
-
"Барселона" планирует продлить контракт с Фати до "Эль Класико"
-
"Кальяри" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
-
Венгер оценил шансы Бензема на "Золотой мяч"
-
"Торпедо" с хоккейным счетом обыграло "Велес" в матче ФНЛ
-
ЦСКА обыграл "Урал" в РПЛ
-
Клаудиньо не сможет сыграть за сборную России
-
Дибала рискует пропустить матч с "Зенитом"
-
Нури Шахин завершил карьеру
-
Каррагер поделился ожиданиями от "Ньюкасла" после покупки клуба саудовцами
-
3
Франк Лебеф считает, что Месси не должен получать "Золотой мяч"
-
"Химки" нашли нового спонсора
-
Тюкавин высказался своем голе "Спартаку"
-
Зидан считает, что Бензема заслужил "Золотой мяч"
-
Канчельскис считает, что Черчесову платили за попадание в сборную
-
"Спартак" не станет продлевать контракт с Кутеповым на нынешних условиях
-
Мане высказался о Фирмино и Салахе
-
Тренер "Анжера" поделился мнением о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Широков лестно высказался о Семаке