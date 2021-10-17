Клаудиньо не сможет сыграть за сборную России

Теги россиябразилияклаудиньо родригес

Клаудиньо не сможет сыграть за сборную РоссииФото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес не сумеет сменить футбольное гражданство.

Как сообщает юридическая компания SILA, при получении российского паспорта игрок не будет иметь возможность играть за сборную страны.

В соответствии с правилами ФИФА, заигранным за сборную той или иной страны считается футболист, который играл в официальных турнирах под эгидой организации или любой конфедерации.

Клаудиньо выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде-2020. А футбольные турниры на Олимпиаде – соревнование, организованное ФИФА.

По этой причине Клаудиньо не имеет права сменить футбольное гражданство и играть за сборную России, а также любой другой страны, кроме Бразилии.

Также не пропустите: Тюкавин высказался своем голе "Спартаку". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Торпедо" с хоккейным счетом обыграло "Велес" в матче ФНЛ

"Торпедо" с хоккейным счетом обыграло "Велес" в матче ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов