Клаудиньо не сможет сыграть за сборную России

Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес не сумеет сменить футбольное гражданство.

Как сообщает юридическая компания SILA, при получении российского паспорта игрок не будет иметь возможность играть за сборную страны.

В соответствии с правилами ФИФА, заигранным за сборную той или иной страны считается футболист, который играл в официальных турнирах под эгидой организации или любой конфедерации.

Клаудиньо выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде-2020. А футбольные турниры на Олимпиаде – соревнование, организованное ФИФА.

По этой причине Клаудиньо не имеет права сменить футбольное гражданство и играть за сборную России, а также любой другой страны, кроме Бразилии.

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