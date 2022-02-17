Клаудиньо оценил свое начало в "Зените"
Фото: инстаграм Клаудиньо\Автор неизвестен
Бразильский хавбек "Зенита" Клаудиньо Родригес поделился мнением о начале своей карьеры в петербургском клубе.
"Первые месяцы в "Зените"? Мы неплохо показали себя в Лиге чемпионов, идем на первой строчке в РПЛ, мы все еще боремся за три трофея. Мы хотим в конце сезона держать титулы в своих руках.
Лично я доволен своим положением в команде. Мне понравились эти месяцы. Моя задача - помогать команде и как мне кажется, я неплохо это делаю.
Девять голов за осень? Хороший результат для начала, но можно и лучше, особенно если учесть, что я уже практически адаптировался здесь", - сказал Клаудиньо.
Напомним, что сегодня, в 20:45 (мск), "Зенит" на своем сыграть с "Бетисом" в рамках первого матча 1\16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится в Севилье 24 февраля.
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