Клаудиньо оценил уровень РПЛ

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо мощно высказался об уровне чемпионата России.

"Думаю, те, кто считают РПЛ слабой лигой, плохо разбираются в футболе. Это очень сильный чемпионат. "Зенит" выступает в Лиге Чемпионов. Только этот факт многое говорит о лиге и клубе", - цитирует Клаудиньо Yahoo Esportes.

Хавбек заключил с "Зенитом" пятилетний контракт. За его трансфер заплатили 12 миллионов евро.

В активе Клаудиньо 1 гол и 1 ассист в 5 матчах в составе "сине-бело-голубых".

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