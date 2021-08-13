Клаудиньо определился с игровым номером в "Зените"

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Клаудиньо определился с игровым номером в "Зените"

Фото твиттер "Зенита"

Новичок питерского "Зенита" Клаудиньо Родригес выбрал себе игровой номер.

Бразилец отдал предпочтение цифре "11", которая освободилась после ухода Себастьяна Дриусси.

Напомним, что "Зенит" заплатил за новоиспечённого олимпийского чемпиона 15 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.

В составе "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.

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