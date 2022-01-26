Клаудиньо отказал нескольким известным клубам ради "Зенита"

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Клаудиньо отказал нескольким известным клубам ради "Зенита"

Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес рассказал, что прошлым летом у него были предложения от нескольких известных европейских клубов.

"В прошлом году у меня были предложения от "Ромы" и "Аякса", слышал про вариант с "РБ Лейпциг". Наверное, ближе всего был "Аякс", но мы говорили еще до открытия трансферного окна. Они хотели подписать предварительный контракт, но у меня было соглашение с "Ред Булл Брагантино". Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут-то и возник "Зенит".

Клуб был очень решителен – и все остальные варианты отпали. Конечно, меня привлекло, что в «Зените» уже было несколько бразильцев, в том числе Малком, с которым мы знакомы с восьми лет", - приводит слова Клаудиньо Sports.ru.

24-летний Клаудиньо перешел в "Зенит" полгода назад из "Ред Булл Брагантино". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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