Клаудиньо отказал нескольким известным клубам ради "Зенита"
Фото: инстаграм Клаудиньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес рассказал, что прошлым летом у него были предложения от нескольких известных европейских клубов.
"В прошлом году у меня были предложения от "Ромы" и "Аякса", слышал про вариант с "РБ Лейпциг". Наверное, ближе всего был "Аякс", но мы говорили еще до открытия трансферного окна. Они хотели подписать предварительный контракт, но у меня было соглашение с "Ред Булл Брагантино". Окно открылось, и я уехал на Олимпиаду. Тут-то и возник "Зенит".
Клуб был очень решителен – и все остальные варианты отпали. Конечно, меня привлекло, что в «Зените» уже было несколько бразильцев, в том числе Малком, с которым мы знакомы с восьми лет", - приводит слова Клаудиньо Sports.ru.
24-летний Клаудиньо перешел в "Зенит" полгода назад из "Ред Булл Брагантино". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
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|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
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|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
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|32
|28
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