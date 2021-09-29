Клаудиньо поделился мнением о силе РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Зенита" Клаудиньо поделился мнением о силе Российской Премьер-Лиги.

– Ты уже сыграл в чемпионате России. Как оцениваешь уровень турнира? И чем он отличается от бразильской серии А?

– Могу с уверенностью сказать, что это очень сильный турнир.

Счастлив, что теперь играю в "Зените" и буду стараться вносить большой вклад в продолжение победных традиций клуба!

– Кого ты считаешь главным соперником "Зенита" в борьбе за чемпионство?

– Не знаю, впереди еще две трети сезона. Есть много сильных команд – например, "Динамо".

Я иногда слежу за их матчами, потому что там выступает Фабиан Бальбуэна, мы с ним вместе играли за «Коринтианс", – сказал Клаудиньо.

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