Клаудиньо поделился мнением о силе РПЛ
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Бразильский хавбек "Зенита" Клаудиньо поделился мнением о силе Российской Премьер-Лиги.
– Ты уже сыграл в чемпионате России. Как оцениваешь уровень турнира? И чем он отличается от бразильской серии А?
– Могу с уверенностью сказать, что это очень сильный турнир.
Счастлив, что теперь играю в "Зените" и буду стараться вносить большой вклад в продолжение победных традиций клуба!
– Кого ты считаешь главным соперником "Зенита" в борьбе за чемпионство?
– Не знаю, впереди еще две трети сезона. Есть много сильных команд – например, "Динамо".
Я иногда слежу за их матчами, потому что там выступает Фабиан Бальбуэна, мы с ним вместе играли за «Коринтианс", – сказал Клаудиньо.
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