Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Фото твиттер "Зенита"

Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего футболиста в ноябре и декабре.

Награду получил полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо Родригес.

В активе бразильца 4 гола в 4 матчах чемпионата за указанный период.

Клаудиньо – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в ноябре и декабре



✅ Эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за игрока «Зенита», а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/RI3Alz5Rn8 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021

В голосовании Клаудиньо опередил форварда "Сочи" Матео Кассьерру, хавбека "Ахмата" Даниила Уткина, вингера "Динамо" Дениса Макарова и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Не пропустите: Назван лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре. | http://soccernews.ru