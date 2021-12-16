Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Теги зенит санкт-петербургклаудиньо родригес

Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Фото твиттер "Зенита"

Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего футболиста в ноябре и декабре.

Награду получил полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо Родригес.

В активе бразильца 4 гола в 4 матчах чемпионата за указанный период.

В голосовании Клаудиньо опередил форварда "Сочи" Матео Кассьерру, хавбека "Ахмата" Даниила Уткина, вингера "Динамо" Дениса Макарова и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Не пропустите: Назван лучший тренер РПЛ в ноябре и декабре. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Будущий тренер "Спартака" прилетел в Москву

Будущий тренер "Спартака" прилетел в Москву

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов