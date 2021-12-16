Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Фото твиттер "Зенита"
Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучшего футболиста в ноябре и декабре.
Награду получил полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо Родригес.
В активе бразильца 4 гола в 4 матчах чемпионата за указанный период.
Клаудиньо – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в ноябре и декабре— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021
✅ Эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за игрока «Зенита», а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/RI3Alz5Rn8
В голосовании Клаудиньо опередил форварда "Сочи" Матео Кассьерру, хавбека "Ахмата" Даниила Уткина, вингера "Динамо" Дениса Макарова и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
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