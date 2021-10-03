Клаудиньо признан лучшим игроком сентября в "Зените"

Фото: инстаграм "Зенит"/Автор неизвестен

Болельщики "Зенита" назвали бразильского хавбека Клаудиньо Родригеса лучшим игроком команды в сентябре.

В пяти сентябрьский матчах за "сине-бело-голубых" полузащитник сумел отметиться двумя забитыми голами и двумя голевыми передачи, за что получил 50,21% голосов болельщиков.

Второе место в голосовании занял колумбийский опорный хавбек Вильмар Барриос (13,47%), а третьим стал форвард Артем Дзюба (8,78%).

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