Клаудиньо признан лучшим игроком сентября в "Зените"
Фото: инстаграм "Зенит"/Автор неизвестен
Болельщики "Зенита" назвали бразильского хавбека Клаудиньо Родригеса лучшим игроком команды в сентябре.
В пяти сентябрьский матчах за "сине-бело-голубых" полузащитник сумел отметиться двумя забитыми голами и двумя голевыми передачи, за что получил 50,21% голосов болельщиков.
Второе место в голосовании занял колумбийский опорный хавбек Вильмар Барриос (13,47%), а третьим стал форвард Артем Дзюба (8,78%).
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