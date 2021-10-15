Клаудиньо рассказал, каким клубам он отказал ради перехода в "Зенит"
Фото: инстаграм "Зенит"
Хавбек "Зенита" Клаудиньо перечислил клубы, которые пытались подписать его минувшим летом.
"У меня появились предложения и вызов в сборную на Олимпиаду. Я сказал агенту и родителям, чтобы они разбирались, а сам сконцентрировался на сборной.
Они знали, что я хочу выступать в Европе, в Лиге Чемпионов. С Санкт-Петербургом всe совпало. Я об этом узнал только после финала Олимпиады и тут же "Зенит" объявил. Я был счастлив. Особенный день для меня.
Какие были варианты, помимо "Зенита"? Из того, что я знаю - "РБ Лейпциг". А ещe был вариант с "Ромой" и "Аяксом", - приводит слова Клаудиньо "Чемпионат".
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