Клаудиньо рассказал о важности своей поездки на матч с "Локомотивом"

Фото твиттер "Зенита"

Новичок питерского "Зенита" Клаудиньо Родригес поделился эмоциями после гостевого поединка с "Локомотивом" в рамках 4-го тура РПЛ.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1, а "сине-бело-голубые" упустили победу, пропустив гол с пенальти на 90-й минуте.

Бразильский полузащитник участия в игре не принимал из-за проблем с оформлением рабочей визы. Он присоединился к действующему чемпиону России в пятницу за 12 миллионов евро.

"Я хоть и не вышел на поле, но эта поездка была очень важной и полезной для моей адаптации в новой команде. Рад, что отправился с командой в Москву, посмотрел, как она живёт на выезде. Хорошо, что был с ней на стадионе, окунулся в эти эмоции, разделил их с ребятами, почувствовал новую для себя атмосферу.

Конечно, 1:1 - это не тот результат, который нас всех обрадовал. Но было видно, что наши игроки отдали на поле сто процентов своих сил. Было приятно видеть такую борьбу. И даже эта ничья важна на пути к чемпионству – той цели, к которой мы хотим прийти", - сказал Клаудиньо.

Не пропустите: Семак рассказал о юридических проблемах с Клаудиньо. | http://soccernews.ru